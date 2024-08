i Autor: SE Tomasz Adamek

Adamek z poczuciem humoru

Tak zachowuje się Tomasz Adamek tuż przed walką z Don Kasjo. Niecodzienne zajęcie, znalazł sposób na relaks

RoSz 16:03

Wszyscy kibice freak fightów czekają na ogromne emocje, podczas wielkiego wydarzenia, jakim będzie gala FAME 22 na PGE Narodowym. Do największej imprezy federacji FAME zostało już zaledwie kilka dni, co na pewno rozgrzewa wszystkich fanów sportów walki. W starciu wieczoru dojdzie do długo wyczekiwanego pojedynku Tomasza Adamka z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. "Górala" humor nie opuszcza i na jednym z nagrań porównał się do znanego aktora.