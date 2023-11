Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Walka o pas już 1 grudnia

To on chce pobić Don Diego Kubiszyna! Weteran GROMDY na co dzień pracuje w... fabryce papieru toaletowego, nie zgadniesz co tam robi

Już 1 grudnia tradycyjnie w Pionkach na gali Gromda 15 Łukasz "GOAT" Parobiec przystąpi do walki o pas z panującym mistrzem, Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem. Parobiec do pojedynku szykuje się w Zakopanem, a by skupić się tylko na tym starciu wziął w pracy kilka tygodni wolnego. "GOAT" na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje w... fabryce papieru toaletowego.