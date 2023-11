Męczarnie Popka przed debiutem na Gromdzie! Wyjątkowe wideo, towarzyszyliśmy mu na treningu

Kubiszyn sięgnął po pas pod koniec maja, gdy na gali Gromda 13 po kapitalnej walce pokonał Bartłomieja "Balboę" Domalika. Po półrocznej przerwie "Don Diego" ponownie zaprezentuje się w ringu, a jego rywalem w pierwszej obronie tytułu będzie weteran federacji Łukasz "GOAT" Parobiec.

Kubiszyn - Parobiec o pas Gromdy już 1 grudnia

Parobiec do starcia z Kubiszynem podchodzi na poważnie - wziął kilka tygodni wolnego w pracy i do batalii o pas przygotowuje się w Zakopanem. W stolicy polskich Tatr do debiutu w Gromdzie szykuje się także Popek. Znany raper związany jest z federacją już od dłuższego czasu, ale w końcu włodarze namówili go także na walkę.

Popek szykuje się do debiutu na Gromdzie

Popka i spółkę odwiedziliśmy na jednym z treningów w zakopiańskim COS-ie. Akurat trafiliśmy na sparingi zadaniowe. Dla Popka był to niezwykle wyczerpujący trening, ale mimo mocnego przeziębienia raper dotrwał do końca. Oddychał rękawami, ale zrobił wszystko, czego oczekiwał od niego trener. Technicznie mocno odstawał od reszty, ale widać, że ma moc w pojedynczym ciosie. A to w Gromdzie rzecz bezcenna.