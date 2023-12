Tomasz Adamek będzie walczył z Mamedem Khalidovem! Wielka walka w KSW staje się faktem. Jest oficjalne potwierdzenie

Zdębieliśmy, gdy wydało się, na co zdecydował się 55-letni Dariusz Michalczewski. Ta decyzja nie przejdzie niezauważona

Kiedy tylko Tomasz Adamek został ogłoszony jako nowy zawodnik federacji FAME MMA, zaczęło się poszukiwanie dla niego odpowiedniego rywala. „Góral” od razu zaznaczał, że nie ma zamiaru wychodzić poza formułę bokserską i niemal od razu swoją gotowość do walki zgłosił Mamed Khalidov. Kolejne tygodnie nie przynosiły jednak przełomu w negocjacjach pomiędzy FAME MMA i KSW. Jak się okazuje, to jednak uległo zmianie. Tuż po gali XTB KSW 89, na specjalnej konferencji zorganizowanej przez KSW ogłoszono, że już w lutym dojdzie do wyczekiwanego pojedynku Khalidov – Adamek!

Włodarze federacji KSW nie dali odpocząć swoim fanom po niedawnej gali XTB KSW 89 i już w poniedziałek 18 grudnia otrzymaliśmy oficjalną informację, że 24 lutego w PreZero Arenie Gliwice Adamek zmierzy się z Khalidovem tak, jak plotki głosiły już od dłuższego czasu. Wydarzenie transmitowane będzie za pośrednictwem PPV, a sama gala nosić będzie nazwę XTB KSW EPIC.

Gala zaplanowana na luty przyszłego roku ma być specjalnym, trzynastym wydarzeniem federacji KSW, które odbędzie się w 2024 roku. Starcie Adamek - Khalidov zakontraktowane jest na sześciorundowy pojedynek bokserski.