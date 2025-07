Z kim zagra w Legia w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy? Ostatnio postraszyli Lecha Poznań

Legia Warszawa osłabiona przed rewanżem w Lidze Europy. Gwiazda nie leci do Kazachstanu! Zaskakujący powód

Banik zakończył ostatni sezon ligowy na trzeciej pozycji i uchodzi za najtrudniejszego przeciwnika, na jakiego legioniści mogli trafić w losowaniu. W niedawnym meczu towarzyskim Banik udowodnił swoją klasę, pokonując mistrza Polski – Lecha Poznań – 2:1 i prezentując się bardzo solidnie w niedawnym sparingu.

Zespół z Ostrawy prowadzi dobrze znany w Polsce trener Pavel Hapal, który w latach 2011–2013 był opiekunem Zagłębia Lubin.

Zespół z Ostrawy już dość dawno świętował największe sukcesy na arenie międzynarodowej. Największym osiągnięciem był awans do ćwierćfinału Pucharu Europy w sezonie 1980/81, gdzie odpadł z Bayernem Monachium. Wcześniej, w sezonie 1974/75, Banik dotarł do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów, a w sezonie 1978/79 do 1/8 finału Pucharu UEFA.

W sezonie 2024/25 Banik rywalizował w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. W II rundzie pewnie pokonał FC Urartu, wygrywając łącznie 7:1 (5:1 u siebie i 2:0 na wyjeździe). W kolejnej fazie zmierzył się z FC Kopenhaga – po dwumeczu zakończonym remisem 1:1 odpadł po rzutach karnych.

Kiedy mecz Banik Ostrawa - Legia Warszawa?

Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie 24 lipca na stadionie Banika, natomiast rewanż odbędzie się tydzień później przy Łazienkowskiej.

Następne terminy spotkań w ramach eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji:

3. runda eliminacyjna: 7 i 14 sierpnia

4. runda eliminacyjna (play-off): 21 i 28 sierpnia