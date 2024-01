Tomasz Adamek podzielił się arcyważną informacją! To kluczowa kwestia w kontekście walki z Mamedem Khalidovem

Zapraszamy do zabawy!

Ciosy 47-letniego Tomasza Adamka robią wrażenie! Co za szybkość, Mamed Khalidov ma się czego obawiać

Co za forma!

Dla Adamka walka z Khalidovem będzie pierwszą po ponad pięcioletniej przerwie. Były mistrz świata do starcia z legendą KSW podchodzi śmiertelnie poważnie i właśnie dlatego przyjechał do Polski już kilka tygodni przed batalią z Khalidovem.

Adamek do pojedynku z Mamedem szykuje się od czwartku w Świeradowie-Zdroju - a dokładniej w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu Elements Hotel&Spa. Jego menadżer Mateusz Borek zadbał o każdy szczegół. I to dosłownie - od soboty Adamek ma do dyspozycji także klatkę!

Tomasz Adamek będzie trenował i sparował w klatce przed walką z Mamedem Khalidovem

To ważny element przygotowań - Adamek wszystkie swoje walki toczył przecież w ringu, z kolei klatka to naturalne środowisko Khalidova. Wielu pięściarzy, którzy mają za sobą już walki w klatce, nie ukrywało, że w trakcie pojedynku miało duże problemy z poruszaniem się w klatce. Właśnie dlatego ten element zagościł na sali treningowej Adamka. Były mistrz świata będzie zatem trenował, a co ważniejsze, także sparował w klatce.