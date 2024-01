Emocje przed pojedynkiem Khalidov - Adamek, do którego dojdzie podczas specjalnej gali XTB KSW EPIC już 24 lutego stale rosną, a bohaterowie walki wieczoru są rozchwytywani przez media. Zarówno ze strony Mameda Khalidova, jak i Tomasza Adamka nie brakuje ciepłych słów pod adresem oponenta oraz rozbrajających wyznań, jednak jeden z ostatnich wywiadów "Górala" zwrócił uwagę m.in. Artura Szpilki. Adamek bowiem odniósł się do niedawnego meczu "Szpili" z Dariuszem Michalczewskim i jak można było się spodziewać, szybko padła propozycja sprawdzenia się ze Szpilką na korcie.

Starcie Adamek - Szpilka wisi w powietrzu! Zaczepny komentarz wywołał błyskawiczną odpowiedź "Szpili"

- Ale tam słabiutko, ja bym ich wypykał do zera - wypalił z uśmiechem Tomasz Adamek w rozmowie z kanałem "To Jest Boks". - Ja dużo grywałem w tenisa w ostatnich latach w Stanach (...) Nie wiem, czy oczko zrobi jedno - wypalił "Góral" na propozycję zmierzenia się ze Szpilką na korcie tenisowym. Na odpowiedź "Szpili" nie trzeba było długo czekać.

Tomasz Adamek rzucił wyzwanie Arturowi Szpilce! Błyskawiczna reakcja, szykuje się wielkie starcie

- No to Tomasz umówieni - odpisał krótko na platformie "X" Artur Szpilka. Pomysł takiego pojedynku od razu przypadł do gustu internautom, którzy zaczęli komentować wpis byłego pieściarza, a obecnie jednego z największych gwiazdorów federacji KSW podpowiadając mu, że można to przekuć w dobrą inicjatywę. - Zbiórka na jakiś fajny cel i super pomysł! - stwierdził jeden z internautów.

