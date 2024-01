Rozbrajająco szczery Mamed Khalidov przed walką z Adamkiem! "Nie chciałbym, żeby mnie znokautował" [TYLKO U NAS]

Sonda Kto wygra walkę Khalidov - Adamek? Mamed Khalidov Tomasz Adamek

Starcie Khalidov vs. Adamek od dłuższego czasu wzbudza nie tylko duże emocje, ale przede wszystkim sporo dyskusji. Pojedynek ikon pięściarstwa oraz MMA w walce bokserskiej, ale jednak w oktagonie sprawia, że wskazanie faworyta nie jest takie łatwe. Na pytanie o obawy przed starciem, Mamed postanowił odpowiedzieć z humorem. - Nie chciałbym, żeby mnie znokautował (śmiech). Muszę być szybki na nogach… - żartował z szerokim uśmiechem Khalidov. - Obawy gdybym miał, to bym nawet nie wychodził do walki, ale trzeba być ostrożnym. Natomiast ja wychodzę, żeby tę walkę wygrać. Mnie to motywuje, jak jestem underdogiem i nie dają mi szans. - wyznał po media treningu i spotkaniu z fanami Mamed Khalidov w rozmowie z "Super Expressem".

Mamed Khalidov przed walką z Tomaszem Adamkiem. Rozbrajająco szczera reakcja, podziękował fanom

Ogromna Kolejka chętnych kibiców do zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z Mamedem oraz "Góralem" oraz otrzymaniu autografu jeszcze bardziej podbudowała gwiazdora KSW przed zbliżającą się walką. - Tak naprawdę jestem bardzo mocno związany z kibicami. Oni pomagają mi w tym, co robię – wspierają podczas gal i poza, bez względu na to, czy są zwycięstwa, porażki, czy ciężkie chwile życiowe, to zawsze największe mam wsparcie od fanów i dziękuję im za to. - tłumaczył Khalidov. Walka z Tomaszem Adamkiem już 24 lutego podczas specjalnej gali KSW EPIC, która odbędzie w PreZero Arenie Gliwice. Zobaczcie całą rozmowę z Mamedem Khalidovem zaglądając do materiału wideo powyżej!