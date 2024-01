Artur Szpilka wypunktował Tomasza Adamka! Zszokował przed walką Khalidov - Adamek

Sonda Kto wygra walkę Khalidov - Adamek? Mamed Khalidov Tomasz Adamek

Do walki Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem pozostało już tylko kilka tygodni, a atmosfera wokół walki wciąż rośnie. Po rozgraniu kolejnego meczu tenisa z Arturem Szpilką, Andrzej Kostyra postanowił zapytać go, jak on widzi przebieg i rezultat tego starcia. Odpowiedź wiele osób może zaskoczyć. - (...) Tomasz Adamek, który spędził w boksie w boksie... O Jezu! Dinozaur można powiedzieć. Więc pod każdym względem w ringu powinien być lepszy, ale... Wychodzi do zawodnika niekonwencjonalnego, po którym nie wiesz, czego się spodziewać. Pamiętajcie jedną, najważniejszą rzecz - to nie jest ring, to jest klatka. Nie ma kornera, bardzo łatwo wyjść. Może wiele osób to zaskoczy, ale upatruję faworyta w Mamedzie. - wyznał "Szpila" typując nadchodzące starcie na KSW EPIC.

Tomasz Adamek zrzucił koszulkę. Tak wygląda przed walką z Mamedem Khalidovem. Tylko się przeżegnaliśmy, widząc to ujęcie

Artur Szpilka wyznał, na kogo stawia w walce Mamed Khalidov - Tomasz Adamek! Mocne argumenty

- 47 lat Tomka - 42 Mameda. Tomek walczył ostatnio z dwa lata temu, to jest bardzo dużo. A Mamed jest cały czas w treningu. Co też ważne, widzieliśmy niedawno walkę Tysona Fury'ego z Ngannou (...) W walce konfrontacji sztuk walki to jest bardzo dziwne. Po bokserze możesz spodziewać się schematów. W MMA tego nie ma - dodał były pięściarz i jeden z największych gwiazdorów federacji KSW. Zobaczcie całą rozmowę Andrzeja Kostyry z Arturem Szpilką w naszym materiale wideo.