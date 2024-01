Tomasz Adamek zrzucił koszulkę. Tak wygląda przed walką z Mamedem Khalidovem. Tylko się przeżegnaliśmy, widząc to ujęcie

Tomasz Adamek szykuje się do wielkiego powrotu do boksu! Były mistrz świata już 24 lutego w arenie w Gliwicach zmierzy się z inną legendą polskiego sportu, Mamedem Khalidovem. Dwie ikony stoczą epicki bój w boksie na gali KSW: Epic, na którą fani sportów walki ostrzą zęby. Faworytem starcia wydaje się być Tomasz Adamek, który wejdzie do ringu w swojej koronnej dyscyplinie. Po stronie Khalidova stać może z kolei sportowa aktywność.

Tomasz Adamek pokazał formę przed walką z Khalidovem. Ale forma!

„Góral” przebywa w Polsce, gdzie rozpoczął jakiś czas temu obóz przygotowawczy do walki z Mamedem Khalidovem. Do pojedynku przygotowuje go doskonale znany kibicom Gus Curren. Amerykanin prowadził go do wielu najważniejszych pojedynków i z pewnością zadba o fenomenalną formę Tomasza Adamka na lutowe starcie.

Podczas przygotowań do walki Adamkowi towarzyszy kamera „Kanału Sportowego”. Dzięki temu fani na bieżąco widzą, jak przebiegają postępy „Górala”, który nie jest jednak „dziadkiem na sportowej emeryturze”. Doskonale widać to na jednym z ujęć.

Tomasz Adamek pokazał swoją formę, zrzucając koszulkę podczas wideo. Umięśniony pięściarz może pochwalić się fenomenalną dyspozycją na nieco ponad miesiąc przed starciem z Mamedem Khalidovem.

W takich luksusach Tomasz Adamek będzie się przygotowywać do walki z Mamedem Khalidovem. Zobacz zdjęcia w galerii poniżej!

Kiedy walka Adamek – Khalidov na KSW: Epic?

Walka Tomasz Adamek – Mamed Khalidov odbędzie się w formule bokserskiej w dużych rękawicach. „Góral” wejdzie do ringu już 24 lutego w Gliwicach. Gala transmitowana będzie w systemie PPV na KSWEpic.tv.

Dostęp do gali kosztuje w przedsprzedaży 36 zł w tańszym wariancie cenowym. Dostępne są także bilety, których cena startuje od 106 złotych.