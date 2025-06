Robert Lewandowski z żoną na rajskich wakacjach. Reprezentacja Polski haruje, a kapitan plażuje

Jakub Kiwior nie może tego odżałować. Wrócił do koszmaru z Mołdawią

Wymaże to z pamięci?

Łukasz Skorupski o byciu numerem 1, Lewandowskim i Grosickim. „Mógłbym do niego zadzwonić o trzeciej w nocy” [ROZMOWA SE]

Kamil Grosicki zaskoczył kadrowiczów. Co za gest kapitana Pogoni!

Przygotowania do ostatniego występu

Robert Lewandowski zrezygnował z przyjazdu na trwające zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego Biało-Czerwoni zagrają bardzo ważny mecz na wyjeździe z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie w kontekście awansu na mundial, wobec czego trudno się dziwić emocjom wokół decyzji "Lewego". W specjalnej sondzie "Super Expressu" aż 57 procent kibiców oceniło to negatywnie. Nastroje niekoniecznie poprawią najnowsze zdjęcia Anny Lewandowskiej, która pokazała wakacyjne zdjęcia z mężem.

Kibice surowo ocenili decyzję Lewandowskiego. Szokujące wyniki sondażu dla "Super Expressu"

Lewandowski na rajskich wakacjach z żoną. Reprezentacja szykuje się na Finlandię

W mediach społecznościowych popularnej trenerki fitness od poniedziałku pojawiają się wakacyjne zdjęcia. Jak udało się nam ustalić, Lewandowscy udali się na Ibizę i cieszą się tamtejszym słońcem. W środę (4 czerwca) żona "Lewego" od rana się opalała, a z takiej możliwości skorzystał też piłkarz. Na jednym ze zdjęć Lewandowskiej razem smażą się w słońcu i cieszą się wspólnym wakacyjnym czasem.

Co ciekawe, jeszcze w niedzielę Lewandowscy byli w Katalonii i byli specjalnymi gośćmi podczas Grand Prix Formuły 1. Piłkarz FC Barcelona miał nawet honorową rolę i machał flagą w szachownicę na koniec wyścigu. Najwidoczniej już dzień później udali się na wakacje - w tym samym czasie, gdy reprezentanci Polski stawiali się w katowickim hotelu Monopol.

Hotel z klasą dla kadry. Kiedyś Paris Hilton, dziś polscy piłkarze, czyli Monopol w Katowicach

Polska bez Lewandowskiego zagra kluczowy mecz el. MŚ 2026

W czerwcu reprezentacja Polski bez kapitana - którego rola zaczyna być zresztą podważana - rozegra dwa mecze. Pierwszy, towarzyski, już w piątek (6 czerwca) z Mołdawią. Będzie to przygotowanie do ważniejszego starcia z Finlandią, a przede wszystkim oficjalne pożegnanie z Kamilem Grosickim. "Grosik" po raz ostatni zagra w biało-czerwonych barwach i opuści zgrupowanie, a jego koledzy cztery dni później zagrają w Helsinkach z Finlandią. Przypomnijmy, że awans do MŚ 2026 wywalczy tylko zwycięzca eliminacyjnej grupy. Zespół z drugiego miejsca zachowa szansę na mundial poprzez baraże.

i Autor: Instagram Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na wakacjach