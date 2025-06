Niespodziewany problem reprezentacji Polski przed meczem z Mołdawią! Nagły dramat

Łukasz Skorupski o byciu numerem 1, Lewandowskim i Grosickim. „Mógłbym do niego zadzwonić o trzeciej w nocy” [ROZMOWA SE]

Kamil Grosicki zaskoczył kadrowiczów. Co za gest kapitana Pogoni!

Przygotowania do ostatniego występu

Reprezentacja Polski od poniedziałku przebywa na zgrupowaniu w Katowicach. Na pobliskim Stadionie Śląskim w Chorzowie już w piątek rozegra towarzyski mecz z Mołdawią. Głównym punktem tego wieczoru będzie pożegnanie Kamila Grosickiego z kadrą, ale nie można zapomnieć, że to także ostatnie przetarcie drużyny Michała Probierza przed eliminacyjnym meczem z Finlandią na wyjeździe. To spotkanie uchodzi za kluczowe w kontekście zapewnienia sobie co najmniej drugiego miejsca w grupie przed późniejszymi potyczkami z faworyzowaną Holandią. Biało-Czerwoni szlifują więc w Katowicach formę, a o ich spokój dba obsługa prestiżowego hotelu Monopol. Nawet ona nie była jednak w stanie nic poradzić na nagłą środową awarię.

Robert Lewandowski z żoną na rajskich wakacjach. Reprezentacja Polski haruje, a kapitan plażuje

Nagła awaria na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed meczem z Mołdawią

W środę rano (4 czerwca) reprezentanci Polski wzięli udział w treningu na nowym stadionie GKS-u Katowice. Od wtorku są już w pełnym składzie - z Nicolą Zalewskim, Piotrem Zielińskim i Mateuszem Boguszem, którzy dołączyli do drużyny. Po powrocie do hotelu po środowym treningu Biało-Czerwoni przeżyli jednak przykrą niespodziankę. Po godzinie 13 miała bowiem miejsce awaria prądu!

Problem nie dotyczył tylko hotelu Monopol, lecz całej ulicy, przy której znajduje się ten luksusowy obiekt. Obsługa i goście musieli więc czekać na naprawę usterki, co stało się po ok. godzinie. Przez ten czas można było jednak zapomnieć o naładowaniu telefonu, laptopa, czy korzystaniu z konsoli, co mogło być uciążliwe także dla piłkarzy przebywających na zgrupowaniu.

Zobacz, jak mieszkają polscy piłkarze w Katowicach:

Kulisy zgrupowania kadry w Katowicach. Dyrektor hotelu o specjalnych życzeniach. „Musimy się podocierać”

Ostatnie takie chwile Kamila Grosickiego

Mimo wszystko awarię udało się naprawić dość szybko, a ok. godziny 15 prąd wrócił do hotelu. Ten niespodziewany problem z pewnością nie wpłynął na atmosferę w drużynie, która jest naprawdę dobra. We wtorek wieczorem żegnający się z reprezentacją Kamil Grosicki zaprosił wszystkich kolegów na uroczystą kolację. Z tej okazji mogli porzucić reprezentacyjny dres i spędzili ten wieczór z wieloletnim liderem kadry, który 6 czerwca po raz ostatni wystąpi w narodowych barwach, a dwa dni później skończy 37 lat.