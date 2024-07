Tomasz Adamek wprost przed walką z Don Kasjo. Gdyby nie to, do pojedynku nigdy by nie doszło! [WIDEO]

Tak wygląda teraz Andrzej Gołota. Jedno zdjęcie wystarczyło, by fani rzucili się do komentowania, nie mogli nie zwrócić uwagi na ten szczegół

Tomasz Adamek stoczy kolejny pojedynek dla FAME MMA. Tym razem jego przeciwnikiem będzie kolejny czołowy polski freak-fighter Kasjusz „Don Kasjo” Życiński, który specjalizuje się w pięściarskich pojedynkach. Jeszcze niedawno Adamek nie spodziewał się takiego obrotu spraw i nie ukrywa, że gdyby nie zdrowie, to do walki najprawdopodobniej, by nie doszło.

Adamek błyskawicznie wraca do klatki FAME! Don Kasjo rywalem „Górala” na PGE Narodowym

- Gdyby człowiek wiedział, że umrze to by siadł. To jest plan Boży i nigdy nie wiesz, co będzie jutro. Zawsze jako katolik poddaję się temu. Siedziałem w domu, Mateusz Borek zadzwonił i teraz walczę na FAME. Jedziemy dalej! Jestem zdrowy i to najważniejsze. Gdyby nie to, nie wszedłbym do klatki. Czuję się świetnie i jestem gotowy na kolejne walki – przyznał Adamek.

Cała rozmowa z Tomaszem Adamkiem po ogłoszeniu walki z „Don Kasjo” na kanale KOLOSEUM na YouTube.

Don Kasjo vs Adamek na FAME 22. „Pyskówkami nie wygra”

Adamek nie ukrywa, że w jego przypadku pokora była zawsze kluczem do sukcesu. Nawet w przypadku słownych starć na konferencji zamierza zachować klasę.

- Zawsze trzeba być pokornym, cichutko siedzieć. Wchodzisz do klatki i robisz robotę. Właśnie to ludzie chcą oglądać, a nie przekrzykiwanie się i ubliżanie sobie. Co ci zrobię, jak wygram, znokautuję, a potem wchodzisz i robisz z siebie głupka – powiedział.

„Góral” powiedział też wprost, że gdyby nie trzymał nerwów na wodzy do pojedynku mogłoby nie dojść.

- Gdybym otworzył ogień, nie byłoby walki! Zawsze pokazuje się swoją klasę w klatce. Konferencjami i pyskówkami się nie wygra. Takich rzeczy się nie boję. Mam dobrą psychikę, a na wojnę jestem nastawiony do klatki – skończył.