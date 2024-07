Tyson – Paul KIEDY? Walka Mike Tyson – Jake Paul DATA i GODZINA walki

Przybyła vs Mądry

Kiedy odbędzie się walka Tyson – Paul?

Mike Tyson to żywa legenda zawodowego boksu, a przede wszystkim wagi ciężkiej. Ustanowił wiele rekordów, a część z nich utrzymuje się do dzisiaj. Były mistrz budził wiele emocji nie tylko w ringu, ale też poza nim – miał wielkie problemy z prawem czy z uzależnieniem od środków odurzających, przez co też wpadał nie raz w kłopoty finansowe. Obecnie zdaje się, że Mike Tyson prowadzi już spokojniejsze życie, ale lata ekstremalnego wysiłku i odurzania się alkoholem oraz narkotykami odbiło się na zdrowiu wielkiego mistrza. Z tego powodu wiadomo już, że walka Tysona z Paulem nie odbędzie się w pierwotnym terminie.

Mike Tyson – Jake Paul DATA walki

Jake Paul zyskał za to sławę jako aktor oraz YouTuber. Od 2020 roku walczy regularnie w boksie i odniósł kilka zwycięstw, jednak jego rywalami byli głównie nie inni bokserzy, a zawodnicy MMA, czy nawet... koszykarz Nate Robinson. Z pewnością starcie z Mikem Tysonem jest dla niego wielkim wyróżnieniem, z drugiej jednak strony 30 lat różnicy między panami budzi wiele kontrowersji wśród fanów. Póki co jednak nie dowiemy się, jak przebiegnie ich pojedynek.

Walkę Mike Tyson – Jake Paul zaplanowano na 20 lipca, ale z powodów problemów zdrowotnych Tysona nie odbędzie się ona w tym terminie – przeniesiono ją na 15 listopada tego roku. Nie zmienia to jednak faktu, że Paul i tak pojawi się w ringu. Jako zastępstwo dla Tysona w pierwotnym terminie pojawi się Mike Perry, były zawodnik UFC, obecnie walczący na gołe pięści w federacji BKFC. Gala Fear No Man rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. Karta główna, w której zobaczymy 5 walk, rozpocznie się 21 lipca o 3:00 polskiego czasu. Walka Paul – Perry będzie walką wieczoru.