Wybałuszyliśmy oczy na widok córki Tomasza Adamka. Takiego ciała 23-latce mogą zazdrościć modelki. Nie zgadniecie, czym się zajmuje

Tomasz Adamek kilkanaście lat temu był jednym z najważniejszych polskich sportowców. "Góral" zdobywał mistrzostwo świata wagi półciężkiej i junior ciężkiej, a w kategorii ciężkiej stanął do pojedynku o pas z Witalijem Kliczką. Jego walkami żyła cała Polska, gdzie nieraz zarywano noce, by obejrzeć poczynania Adamka za oceanem. To właśnie tam osiedlił się jeden z najlepszych polskich pięściarzy. New Jersey stało się jego drugim domem, w którym z żoną Dorotą wychowywał dwie córki. Starsza Roksana ma już 26 lat, wyszła za mąż i poszła w ślady mamy, zostając pielęgniarką. Z kolei młodsza Weronika ma 23 lata i niedawno skończyła studia. Córka Adamka sprawia, że serce bije szybciej, ale wcale nie została modelką!

23-letnia córka Tomasza Adamka to prawdziwa piękność. Weronika ma ciało modelki!

Weronika Adamek ma prawdopodobnie wszystkie walory, by zająć się modelingiem, ale podobnie jak mama i starsza siostra postawiła na pielęgniarstwo. W tym roku 23-latka skończyła studia na Uniwersytecie Quinnipiac i oficjalnie została licencjonowaną pielęgniarką. Tym samym posłuchała się ojca, który odradził jej karierę modelki. - Był czas, że chciała zostać modelką, ale wybiłem jej to szybko z głowy. W życiu trzeba mieć wykształcenie i zawód, to jest podstawa sukcesu. Obiecałem jej, że kiedy będziemy w Polsce, weźmie udział w sesji zdjęciowej, ale dla zabawy i przyjemności - mówił nam kilka lat temu Adamek.

Weronika poszła za głosem rodziców i odebrała zawód, ale smykałkę do modelingu można zauważyć na jej Instagramie. Jej profil jest pełen gorących zdjęć z wakacji, na których można podziwiać perfekcyjną figurę 23-latki. Kto wie, być może za kilka miesięcy pojawi się tam zdjęcie z trybun gali FAME MMA, na której w 2024 r. ma zawalczyć jej ojciec. Z pewnością młodsza córka Adamka przyciągnęłaby sporą uwagę!