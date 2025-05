Iga Świątek - Danielle Collins RELACJA NA ŻYWO i WYNIK. Polka walczy w Rzymie z Amerykanką!

Na żywo Iga Świątek - Danielle Collins Iga Świątek zagra z Danielle Collins! Brzydki atak Amerykanki A tak było, gdy Iga Świątek i Danielle Collins spotkały się ostatnio w Paryżu Berrettini wygrał. Iga Świątek pojawi się na korcie ok. godziny 13.25 W meczu Berrettini - Fearnley trwa tie-break. Jeżeli wygra go Włoch, Iga zacznie za ok. 13.25. Jeżeli Włoch przegra, będzie trzeci set i na Igę poczekamy pewnie co najmniej do ok. godz. 14 Trwa drugi set meczu Berrettini - Fearnley. Iga o 13 na pewno nie zacznie, a za chwilę przekonamy się, ile będzie trzeba poczekać na jej mecz Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Danielle Collins w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Początek spotkania nie przed godziną 13, po zakończeniu meczu Berrettini - Fearnley.

Mecz Igi Świątek z Danielle Collins w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie wywołuje ogromne emocje. Podtekstów jest bowiem aż za dużo. Collins niespełna rok temu w czasie igrzysk w Paryżu po przegranym meczu ze Świątek najpierw przy siatce a potem w strefie wywiadów zaatakowała Polkę, zarzucając jej, że jest fałszywa i sztuczna. - Nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w tej kierunku i nie wiem, o co jej chodziło - nie kryła zdziwienia Iga.

- Myślę, że to, co wydarzyło się wtedy na korcie, przypominało tarcia, jakie ludzie mają czasami w pracy. Wszyscy popełniamy błędy - mówiła potem w rozmowie z "The Athletic", ale potem znów nieładnie potraktowała Igę Świątek. Na początku tego sezonu przed finałem United Cup Polska - USA w czasie tradycyjnej wymiany uścisków dłoni demonstracyjnie odwróciła wzrok, a po chwili zrobiła wymowną minę. Na dodatek swym zachowaniem przechwala się potem na Instagramie! "Nie wiem, czy zauważyliście... Nowy rok, ale ja wciąż taka sama" - komentowała Collins, która po pamiętnej porażce z Polką na igrzyskach długo nie mogła wygrać żadnego spotkania.

Świątek - Collins NA ŻYWO Relacja live i wynik meczu w WTA Rzym

Iga Świątek i Danielle Collins w Rzymie zagrają ze sobą już po raz dziewiąty. Bilans tej rywalizacji to 7-1 dla Polki, która wygrała sześć ostatnich spotkań. Przegrała tylko (4:6, 1:6) pamiętny półfinał Australian Open 2022. Ostatnio panie zmierzyły się właśnie w czasie igrzysk w Paryżu. Atuty Collins to agresywny return i mocne uderzenia z głębi kortu. Rok temu zapowiedziała, że to jej ostatni sezon i zakończy po nim karierę, ale potem zmieniła zdanie.