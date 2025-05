Iga Świątek zagra z Danielle Collins! Amerykanka brzydko atakowała Polkę

Kibice ostrzyli sobie zęby na starcie Igi Świątek z Danielle Collins w 3. rundzie już po losowaniu drabinki. I do niego dojdzie! Polka po zwycięstwie 6:1, 6:0 nad Włoszką Elisabettą Cocciaretto czekała na kolejną rywalkę. Amerykanka pokonała 6:3, 6:3 Rumunkę Elenę-Gabrielę Ruse i w sobotę dojdzie do kolejnego pojedynku Świątek z Collins, który będą pewnie śledzić kibice tenisa na całym świecie.

Awantura po meczu Świątek - Collins na igrzyskach w Paryżu

Podtekstów jest bowiem aż za dużo. Danielle Collins niespełna rok temu w czasie igrzysk w Paryżu po przegranym meczu z Igą Świątek najpierw przy siatce a potem w strefie wywiadów zaatakowała Polkę, zarzucając jej, że jest fałszywa i sztuczna. - Nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w tej kierunku i nie wiem, o co jej chodziło - nie kryła zdziwienia Iga.

- Myślę, że to, co wydarzyło się wtedy na korcie, przypominało tarcia, jakie ludzie mają czasami w pracy. Wszyscy popełniamy błędy - mówiła potem w rozmowie z "The Athletic", ale potem znów nieładnie potraktowała Igę Świątek. Na początku tego sezonu przed finałem United Cup Polska - USA w czasie tradycyjnej wymiany uścisków dłoni demonstracyjnie odwróciła wzrok, a po chwili zrobiła wymowną minę. Na dodatek swym zachowaniem przechwala się potem na Instagramie! "Nie wiem, czy zauważyliście... Nowy rok, ale ja wciąż taka sama" - komentowała Collins, która po pamiętnej porażce z Polką na igrzyskach długo nie mogła wygrać żadnego spotkania.

Iga Świątek i Danielle Collins w Rzymie zagrają ze sobą już po raz dziewiąty. Bilans tej rywalizacji to 7-1 dla Polki, która wygrała sześć ostatnich spotkań. Przegrała tylko (4:6, 1:6) pamiętny półfinał Australian Open 2022. Ostatnio panie zmierzyły się właśnie w czasie igrzysk w Paryżu. Atuty Collins to agresywny return i mocne uderzenia z głębi kortu. Rok temu zapowiedziała, że to jej ostatni sezon i zakończy po nim karierę, ale potem zmieniła zdanie.

Kiedy mecz Iga Świątek - Danielle Collins w Rzymie?

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w sobotę 10 maja. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

