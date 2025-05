Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu w WTA Rzym

Na żywo Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Początek spotkania po godzinie 13, po zakończeniu meczu Arnaldi - Bautista Agut.

Iga Świątek walczy z Elisabettą Cocciaretto w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Niewysoka Włoszka (166 cm) w 1. rundzie turnieju WTA w Rzymie pokonała 6:3, 4:6, 6:1 Ormiankę Elinę Awanesjan. Polka w seniorskim tourze zagra z nią po raz pierwszy, ale panie dobrze się znają z czasów juniorskich.. Cocciaretto w meczu ze Świątek z pewnością będzie mogła liczyć na głośny doping włoskiej publiczności. Nasza gwiazda w Rzymie bardzo lubi grać, a warunki bardzo jej pasują. Triumfowała tam w latach 2021, 2022 i 2024. Rok temu pokonała w finale 6:2, 6:3 Arynę Sabalenkę.

Świątek - Cocciaretto WYNIK NA ŻYWO Relacja LIVE

Iga Świątek w czasie treningów na rzymskiej mączce tryskała pozytywną energią. Oby biła od niej również w czasie meczów. Występ w Rzymie to próba generalna przed paryskim Roland Garros, a dobry wynik pomógłby Polce nabrać pewności siebie, której ostatnio wyraźnie jej brakowało. - Mam wrażenie, że w tym roku trochę bardziej zmagam się ze swoim perfekcjonizmem - analizowała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Rzymie. - Chcę się skupić na tym, żeby być zdyscyplinowaną na korcie i podejmować właściwe decyzje, a nie te, które czasem przychodzą mi do głowy. To jest teraz mój główny cel.