Choć ostatnia gala KSW odbyła się pod koniec kwietnia, to fani MMA nie musieli długo czekać na kolejne wydarzenie. Dokładnie dwa tygodnie później odbędzie się bowiem kolejne wydarzenia spod szyldu największej organizacji MMA w Europie. Tym razem KSW zawita do Francji, a dokładniej do Lyonu, gdzie Salahdine Parnasse stanie w obronie pasa mistrzowskiego wagi lekkiej. Jego rywalem będzie Marian Ziółkowski, czyli poprzedni mistrz, który tytuł zwakował po tym, jak doznał kontuzji przed walką właśnie z Parnassem na XTB KSW Colosseum 2.

Na gali KSW 105 mogliśmy zobaczyć masę mocnych nazwisk – Szpilka, Pudzianowski, Bartosiński, Grzebyk i wielu innych. Gala KSW 106 nie obfituje w tak medialne nazwiska, ale przecież w walce wieczoru zobaczymy jedną z największych gwiazd federacji, podwójnego mistrza KSW, Salahdine'a Parnasse'a! Dzierżący pasy kategorii piórkowej oraz lekkiej będzie bronił tylko drugiego z nich przed Marianem Ziółkowskim, który wskoczył do walki wieczoru za kontuzjowanego Marcina Helda. Oprócz nich zobaczymy dziś wielu przedstawicieli Francji i trudno się temu dziwić – KSW chce zabłysnąć przed lokalną publicznością. Nie oznacza to jednak, że zabraknie głośnych nazwisk z Polski, bowiem do klatki wraca m.in. Damian Janikowski.

KSW 106 KARTA WALK:

Walka wieczoru:

Salahdine Parnasse (20-2) vs Marian Ziółkowski (25-9-1, 1 NC) - walka o pas kat. lekkiej

Karta główna: