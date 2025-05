Największy pechowiec KSW w końcu zawalczy z Parnassem. Mocna zapowiedź! "Będzie gorąco"

Mateusz Gamrot odpalił się na Twitterze. Nazwał rywala „tchórzem”! Wiemy, o co poszło

Parnasse vs Ziółkowski: Do trzech razy sztuka?

Pojedynek Mariana Ziółkowskiego z Salahdinem Parnassem miał odbyć się pierwszy raz 12 listopada 2022 roku. Polak musiał wycofać się przez kontuzję, której nabawił się w trakcie przygotowań. Drugi raz rękawice mieli skrzyżować na Colosseum 2 na PGE Narodowym. „Złoty chłopak” zerwał więzadła w ostatnich minutach przed starciem.

Ówczesny mistrz KSW w wadze lekkiej zrzekł się pasa i po trzech latach będzie miał szansę odzyskania tytułu.

- Odwołanie walki z Marianem przed 60 tysiącami widzów było największym rozczarowaniem. Byłem już gotowy - rękawice, tejpy, wszystko. Marian zerwał więzadło na pięć minut przed walką. Starcie nie mogło się odbyć. Trudno, tak już bywa – wspomina Parnasse cytowany przez oficjalną stronę KSW.

XTB KSW 106. Ziółkowski zapowiada: Będzie gorąco!

Parnasse jest podwójnym mistrzem KSW kategorii piórkowej i lekkiej i jedną z największych gwiazd organizacji. W grudniu 2023 roku miał szansę zostać pierwszym w historii potrójnym czempionem, ale w pojedynku o pas wagi półśredniej lepszy od niego okazał się Adrian Bartosiński.

W Lyonie do klatki wejdzie dwóch fenomenalnych zawodników. Pierwotnie rywalem Parnasse'a miał być Marcin Held. Z powodu kontuzji musiał wycofać się z pojedynku. Ziółkowski nie zastanawiał się długo, czy przyjąć to starcie.

- Moje nastawienie psychiczne jest inne. Będzie gorąco! Wracam po rocznej przerwie nie do solidnego zawodnika, a do fenomenu. To od razu sprawia, że natężenie i powaga są dużo większe. Chcę się mierzyć z najlepszymi – stwierdził Ziółkowski w programie „Bez gardy”.

XTB KSW 106: Gdzie oglądać galę Parnasse vs Ziółkowski?

Gala XTB KSW 106 w Lyonie do obejrzenia w CANAL+ i CANAL+ Online. Pierwsze trzy pojedynki i ceremonia otwarcia za darmo także na kanale „Super Expressu” KOLOSEUM na YouTube.

Artur Szpilka prawie wycofał się z walki na KSW 105. Tak ocenił walkę Pudziana | KOstyra SE

