Wielki rewanż Najman – Pudzianowski? „Cesarz” dał jeden warunek

Marcin Najman i Mariusz Pudzianowski przegrali swoje ostatnie walki. „Cesarz” musiał uznać wyższość braci Neffatich na gali FAME MMA, a „Dominator” uległ Eddiemu Hallowi na KSW. Obaj swoją przygodę z MMA zaczynali w tym samym momencie od historycznej walki Najman – Pudzianowski na Torwarze. Po ich ostatnich walkach obaj znów zestawiani są razem. Taką propozycję wysnuł nawet Arkadiusz Wrzosek, pretendent do tytułu mistrza KSW w wadze ciężkiej.

- "Cesarz" kontra "Pudzian". Ja myślę, że to jest jedyna opcja, która wypełniłaby jakąś halę i przyciągnęła ludzi przed telewizory. Natomiast jakby ten rewanż miał się odbyć, to ja jestem za tym, żeby on się odbył w KSW. To jest jedyna opcja dla "Pudziana" – powiedział Wrzosek w rozmowie z 6PAK.tv.

Mariusz Pudzianowski zachwala kandydata na prezydenta. Dla wielu będzie to zaskoczenie! "Wojowałby o Polskę"

Na odpowiedź ze strony Marcina Najmana nie trzeba było długo czekać. „Cesarz” freak-fightów postawił jeden warunek, by doszło do takiego pojedynku.

Najman o walce z Pudzianowskim: Jestem zawodnikiem FAME MMA

Marcin Najman napisał na platformie „X”, że może dojść do takiego starcia, ale jasno zasugerował, że walka w KSW raczej nie wchodzi w grę.

- Trudno się z Arkiem Wrzoskiem nie zgodzić. Jest tylko jedna okoliczność, którą trzeba jasno wyartykułować. Ja jestem obecnie zawodnikiem Fame MMA – napisał „Cesarz”.

Mariusz Pudzianowski znowu pod ostrzałem po klęsce na KSW! Tańcula ujawnia

Trudno się z Arkiem Wrzoskiem nie zgodzić. Jest tylko jedna okoliczność, którą trzeba jasno wyartykułować. Ja jestem obecnie zawodnikiem @famemmatv 👊🔥 pic.twitter.com/NDOHaEF6gB— Marcin Najman (@MarcinNajman) May 2, 2025

Jak zakończyła się pierwsza walka Najman – Pudzianowski?

Pierwsza walka Marcina Najmana z Mariuszem Pudzianowskim odbyła się na gali KSW 12. Pojedynek miał miejsce w Warszawie na Torwarze 11 grudnia 2009 roku. Extrafight zakończył się po 43 sekundach wygraną „Pudziana”.