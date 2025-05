Sensacyjne wieści o walce Mameda Khalidova! Szef KSW zdradza. To byłby hit

Mamed Khalidov był bohaterem jubileuszowej gali XTB KSW 100 w listopadzie 2024 roku. W walce wieczoru w wielkim stylu poddał niepokonanego wcześniej mistrza KSW, Adriana Bartosińskiego. Po wspaniałym zwycięstwie zasmucił jednak swoich kibiców. 44-latek wprost przyznał, że nie wie, kiedy wróci do klatki, i czy w ogóle stoczy jeszcze jakąś walkę. Fanom KSW trudno uwierzyć w taki scenariusz i czekają na kolejny powrót legendy. A ten może być znów głośny, bo federacja stara się znaleźć Khalidovowi godnego rywala.

Mamed Khalidov szczerze o powrocie do klatki! Legenda KSW stawia jasne warunki

KSW. Sensacyjny rywal na drodze Mameda Khalidova?

Temat ten pojawił się podczas wizyty jednego z szefów KSW - Martina Lewandowskiego - w programie "Klatka po klatce" Artura Mazura. Dziennikarz Wirtualnej Polski zdradził, że podczas ostatniej gali XTB KSW 105 w Gliwicach spotkał w hotelu Aunga La Nsanga, czyli legendarnego podwójnego mistrza federacji ONE. Spytał, czy jest to potencjalny rywal dla Khalidova.

- Z tego co wiem, bo miałem z nim okazję dwukrotnie rozmawiać, zachęcałem go do zmiany pracodawcy, i jego kontrakt jest ważny do końca roku. Tyle mogę powiedzieć. Czy się dogadamy? Czy będzie pomysł na tę walkę z Mamedem? A może z kimkolwiek innym... - odpowiedział dość tajemniczo Lewandowski.

Mamed Khalidov zażartował z Mariusza Pudzianowskiego! „Nie ma wstydu” i zaczął się głośno śmiać [WIDEO]

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

Legendarny zawodnik może trafić do KSW

Ze słów współwłaściciela KSW wynika, że zakontraktowanie La Nsanga jest naprawdę możliwe. - Był bardzo zadowolony poziomem organizacyjnym na każdym szczeblu. Wiesz, facet tak utytułowany... Miał okazję być w hotelu, narożniku i widział, co się dzieje - zaznaczył Lewandowski. - Zarzuciłem pomysł, że jak będzie miał końcówkę tego kontraktu, to żeby pomyślał ciepło o mnie i dzwonił - dodał.

Aung La Nsang to drugi w historii federacji podwójny mistrz ONE. Zdobył w niej pas wagi średniej i półciężkiej, ale ostatnio nie szło mu tak dobrze. Przegrał przed czasem obie walki z Shamilem Erdoganem. Jego zakontraktowanie w KSW z pewnością zwiększyłoby zainteresowanie polską federacją w Azji.