42-letni Krzysztof Radzikowski pokazał się bez koszulki i musiał zmierzyć się z ważnym pytaniem. Gwiazdor Gogglebox TTV z niczym się nie krył

Krzysztof Radzikowski był znany kibicom sportu już kilkanaście lat temu. W czasach, gdy rywalizacja strongmanów budziła w Polsce wielkie emocje, "Radzik" był uważany za swego rodzaju następcę Mariusza Pudzianowskiego. Nie osiągnął aż takich sukcesów jak "Pudzian", jednak może pochwalić się m.in. mistrzostwem świata federacji World Strongman Federation 2012. Prawdziwą popularność osiągnął dzięki występom w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" stacji TTV. Widać to choćby po mediach społecznościowych. Na samym Instagramie Radzikowskiego obserwuje blisko pół miliona użytkowników! Ostatnio zobaczyli oni, jak 42-latek wygląda bez koszulki, co zaowocowało bardzo bezpośrednim pytaniem.

Krzysztof Radzikowski bez koszulki. Fani od razu go o to spytali

Radzikowski pokazał zdjęcie z siłowni, które naprawdę robi wrażenie. Siłacz i były zawodnik FAME MMA jest w znakomitej formie, co widać po zdjęciu koszulki. "Po wakacjach ruszam pełną parą" - ogłosił 42-latek, choć jego sylwetka już teraz sprawia, że wielu mężczyzn może tylko pozazdrościć. Ten piorunujący widok sprawił, że fani muskulatury nie mogli odpuścić i natychmiast spytali Radzikowskiego o kluczową sprawę.

"Ile teraz ważysz?" - brzmiało bezpośrednie pytanie od jednego z użytkowników Instagrama. Masa ciała to jeden z głównych aspektów dbania o sylwetkę, a Radzikowski nie zamierzał robić z tego tajemnicy. Gwiazdor "Gogglebox" przyznał, że jego waga waha się od 115 do 117 kilogramów. Jeśli już teraz, po wakacjach, jest w takiej formie, aż strach pomyśleć, co będzie za kilka tygodni!