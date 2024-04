Amadeusz Ferrari zmieni organizację freak-fightową?! Niespodziewana zapowiedź. Może dojść do głośnej bitki

Amadeusz Ferrari jest jednym z pionierów freak-fightów w Polsce. Influencer pojawiał się na pierwszych galach FAME MMA i ma za sobą już kilkanaście pojedynków. Roślik znany jest ze swojego charakterystycznego stylu walki, który polega na próbie "ustrzelenia" przeciwnika zamaszystym cepem i niejednokrotnie ta taktyka się sprawdzała. Ponadto Ferrari doskonale wie, jak zachowywać się na konferencjach, żeby przyciągnąć uwagę fanów i to właśnie on najczęściej robi popularne "dymy". Jego sława zaprowadziła go do zagranicznej federacji.

Ferrari zmieni organizację? Zapowiada się głośny transfer

W pierwszej połowie maja Amadeusz Ferrari zaprezentuje się na gali Misfits Boxing X Series 014. I od razu wystąpi w walce wieczoru, a jego rywalem będzie Nathaniel "Salt Papi" Bustamant. Zawodnicy zmierzą się w formule bokserskiej. "Salt Papi" to znanym, anglojęzycznym influencer, którego na Instagramie śledzi milion użytkowników. Dla Ferrariego to dobra okazja, żeby pokazać się jeszcze szerszej publiczności. Okazuje się, że polski influencer ma bardzo napięty grafik.

Na kanale YouTube federacji przeprowadzony został live z Ferrarim i Salt Papim. Polak już na początku rozmowy zdradził, że niebawem stoczy kolejną walkę w Polsce. - Będę miał kolejną walkę w Polsce z mistrzem kraju w K-1 w wadze ciężkiej. Zapytano mnie, czy zawalczę z Salt Papim. Powiedziałem, że nie ma problemu, bo to łatwa kasa. Ale nie robię tego dla pieniędzy, robię to dla sławy i mojego dziedzictwa - zdradził. Biorąc pod uwagę, że gala w Anglii odbywa się 11 maja, a tydzień później odbędzie się FAME MMA 21, można zakładać, że Ferrari w swojej rodzimej federacji tym razem nie zawalczy. Może to wskazywać na kolejny głośny transfer w polskich freak-fightach i walkę Ferrariego w Clout MMA. Roślik zdradził, że zawalczy z mistrzem kickboxingu. A w Clout MMA zawodników od tej formuły nie brakuje i może być to chociażby Dawid Załęcki, czy Wielki Bu. Tajemnica powinna rozstrzygnąć się już niebawem.