Andrzej Fonfara nie owijał w bawełnę po zdemolowaniu Najmana. Przyznał to wprost, nigdy nie miał tak łatwo

Pierwsza gala CLOUT MMA obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń, choć nie obyło się także bez mniejszych czy większych problemów. Ostatecznie jednak organizacja raczej może być zadowolona, choć fani, którzy nastawiali się szczególnie na ostatnią z trzynastu walk mogą czuć spory niedosyt. Choć na gali doszło do niezwykle ciekawej walki Zbigniewa Bartmana z Tomaszem Hajto, to main-eventem było starcie Andrzeja Fonfary z Marcinem Najmanem. Ta jednak trwała zaledwie 16 sekund, w których Fonfara zdążył sprowadzić rywala do parteru i zadać mu tyle ciosów, że zdołał wygrać. „Polish Prince” nie ukrywał po walce, że choć ledwo wrócił z emerytury, to spodziewał się swojego zwycięstwa. – Wychodziłem troszeczkę na żywioł, byłem ściągnięty z emerytury. Po zakończeniu kariery nie trenowałem tak ciężko, zająłem się normalnym życiem. (…) Wiedziałem, że jak ja go trafię którymś ciosem, to się to zakończy bardzo szybko – powiedział Fonfara. Gdy został zapytany, czy były to najszybciej zarobione pieniądze w karierze, odparł: „Wydaje mi się, że jakby to przeliczyć na sekundy, które spędziłem w klatce i na tak krótki okres przygotowań, to tak”. Całą rozmowę z Andrzejem Fonfarą znajdziecie w materiale wideo poniżej: