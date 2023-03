Arkadiusz Wrzosek otrzymał przedwczesny prezent urodzinowy! Spełniło się życzenie gwiazdy KSW

Na gali XTB KSW Colosseum 2, która odbędzie się 3 czerwca, nie może zabraknąć jednego z najlepszych polskich stójkowiczów wagi ciężkiej, Arkadiusza Wrzoska (2-0, 1 KO). Reprezentant Uniq Fight Club po raz drugi zawalczy dla KSW przed własną publiką w Warszawie, tym razem jednak wystąpi na PGE Narodowym. Wrzosek ma już za sobą dwie świetne walki w KSW. W sierpniu 2022 roku na warszawskim Torwarze Arek zadebiutował w okrągłej klatce, zderzając się z Tomaszem Sararą i po efektownym, brutalnym pojedynku rozbił go pod koniec trzeciej rundy. Starcie zostało wybrane walką wieczoru, a zawodnicy nagrodzeni bonusami.

Arkadiusz Wrzosek z przedwczesnym prezentem urodzinowym! Wystąpi na XTB KSW Colosseum 2

Warszawiak powrócił do okrągłej klatki w lutym tego roku i podczas gali KSW w Libercu zrewanżował się w ekscytującym boju Tomášowi Možnemu, który pokonał go niegdyś w kickboxingu. To starcie również zostało wybrane najlepszą konfrontacją wieczoru. Przed wejściem do KSW Wrzosek zdobył pokaźne doświadczenie w sportach uderzanych. Dzierżył tytuł amatorskiego mistrza świata w K1, mistrza Europy w muay thai oraz zdobył wiele medali mistrzostw Polski w tych dyscyplinach sportu. Jest byłym mistrzem organizacji FEN oraz byłym zawodnikiem prestiżowej marki Glory, w której między innymi znokautował prawdziwą legendę kickboxerskich ringów, Badra Hariego. Rywal Arkadiusza Wrzoska na galę XTB KSW Colosseum 2 zostanie wkrótce ogłoszony. Bilety na XTB KSW Colosseum 2 są w sprzedaży na stronie eBilet.pl.

Aktualna karta XTB KSW Colosseum 2:

Walka wieczoru | Main event

83,9 kg/185 lb: Mamed Khalidov #3 (36-8-2, 16 KO, 16 Sub) vs TBA

Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski #C (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs Salahdine Parnasse (17-1, 2 KO, 7 Sub)

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski #6 (17-8 1NC, 12 KO) vs Artur Szpilka (2-0, 2 KO)

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek (2-0, 1 KO) vs TBA