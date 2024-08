i Autor: Tomasz Radzik, Super Express Artur Szpilka

Ciąg dalszy afery

Artur Szpilka brutalnie zaatakowany przez Mirosława Oknińskiego. Okropne określenie. Trener nie miał litości

Tomasz Piechna 18:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nie było żadną tajemnicą, że relacje na linii Artur Szpilka - Krzysztof "Diablo" Włodarczyk nie są najlepsze, co i tak jest dużym eufemizmem. Potwierdziło się to podczas jednego z ostatnich programów FAME przed galą na PGE Narodowym. Gdy Artur Szpilka zadzwonił do studia, w którym przebywał akurat "Diablo" Włodarczyk, były mistrz świata bez słowa wstał i wyszedł. Teraz do akcji wkroczył trener pięściarza, Mirosław Okniński.