"Diablo" Włodarczyk nie wytrzymał i wyszedł ze studia FAME! Wszystko przez telefon Artura Szpilki. Nie mogli go zatrzymać.

Emocje powoli sięgają zenitu przed galą FAME 22 na PGE Narodowym, chociaż freak fightowa organizacja boryka się z pewnymi kłopotami, za sprawą reakcji Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nadchodzącego wydarzenia, przez co władze FAME postanowiły zaprosić RPO na swoje wydarzenie, aby na własne oczy zobaczył, czym jest gala FAME na PGE Narodowym. To jednak nie koniec kłopotów, bo podczas ostatniego programu "Face 2 Face", Krzysztof "Diablo" Włodarczyk w pewnym momencie postanowił opuścić studio. Wszystko bowiem przez fakt, że na wizję dodzwonił się Artur Szpilka, a panowie nie mają najlepszych relacji. Włodarczyk najpierw oznajmił stanowczo, że nie będzie gadał ze "Szpilą", a później ostrzegł ekipę, że zamierza opuścić studio. Zaledwie kilka chwil później, po tym jak Artur Szpilka zaczął swój monolog, "Diablo" zaczął ściągać okablowanie mikrofonu i wyszedł. Prowadzący program Hubert Mściwujewski próbował go jeszcze zatrzymać, jednak bezskutecznie.

Szpilka ujawnił kulisy rozmów ewentualnych walk z "Włodarczykiem"

- Ktoś mi wysyła, że Włodarczyków mówi, że ja unikałem walki (...) Słuchajcie, jaka sytuacja. Od początku, jak byłem jeszcze zawodnikiem Knockout-u, to chciałem z nim walczyć. Mówili mi, że nie będzie tej walki, bo Krzysiek ma jakieś inne plany. Nagle, jak odszedłem z Knockout-u, to on teraz chce... Jak ja mam podpisany kontrakt z KSW. Byliśmy na rozmowach z Martinem, z Rafałem Pasternakiem też były rozmowy. Zarzekał się, że nie będzie walczył. To jest pic na wodę, fotomontaż. - wypalił na wizji Szpilka ujawniając, że niejednokrotnie i w wielu federacjach miało dochodzić do rozmów na temat walki z "Diablo" Włodarczykiem.

Przez telefonie Artura Szpilki, "Diablo" Włodarczyk wyszedł ze studia

To nie pierwszy taki przypadek przed galą FAME 22, kiedy jeden z zawodników opuszcza studio podczas programu. Wcześniej Tomasz Oświeciński pod wpływem emocji postanowił szybciej zakończyć program ze swoim udziałem, a kilkanaście godzin później poinformował, że nabawił się kontuzji i nie będzie mógł walczyć na PGE Narodowym. Na razie nie wiadomo, co z "Diablo" Włodarczykiem po tym, jak opuścił on program po telefonie Szpilki. Gala FAME 22 już 31 sierpnia.