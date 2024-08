FAME odpowiada na reakcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Jasne przesłanie federacji przed galą na PGE Narodowym

W rządowym Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się wpis informujący o reakcji Rzecznika na skargi dotyczące freak-fightów. To co zdaniem RPO wzbudza największe wątpliwości to zachowania uczestników gal, które mogą mieć charakter homofobiczny, seksistowskie, rasistowskie, czy ksenofobiczne. Według Rzecznika takie zachowanie może pozostawać w sprzeczności z wartościami ogólnospołecznymi. Federacja FAME postanowiła zareagować na całą sytuację i wystosowała oświadczenie, które publikujemy poniżej:

QUIZ: Ile wiesz o FAME MMA? Sprawdź się w naszym quizie! Pytanie 1 z 14 Zacznijmy od czegoś łatwego. W walce wieczoru FAME MMA 1 zawalczył Michał "BOXDEL" Baron. Kto był jego rywalem? Wojtek Gola Guzik Marcin Najman Dalej

Odpowiedź FAME na reakcję Rzecznika Praw Obywatelskich

"Wczoraj opublikowana została treść interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich ws. podejrzeń wobec gal freak fightowych o promowanie przemocy i innych patologicznych zachowań. Federacja FAME przyjęła to z zainteresowaniem, ale także z dużym zaniepokojeniem.

Tomasz Adamek, Krzysztof Włodarczyk, Piotr Lisek, Piotr Świerczewski, Ewa Brodnicka, Ewa Piątkowska - to światowej klasy sportowcy, niektórzy reprezentowali nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich. Jesteśmy dumni, że o każdej z tych osób możemy powiedzieć "zawodnik/zawodniczka FAME". Jesteśmy pewni, że swoją postawą promują właściwe wartości i nie mają nic wspólnego z zachowaniami patologicznymi.

W reakcji na opublikowane wczoraj stanowisko wystosowaliśmy w dniu dzisiejszym oficjalny list do Rzecznika Praw Obywatelskich Pana prof. dr hab. Marcina Wiącka wraz z zaproszeniem na najbliższą galę FAME, która odbędzie się 31.08.2024 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Fragmenty listu prezentujemy poniżej.

Będąc odpowiedzialnym organizatorem wydarzeń sportowo-rozrywkowych, wraz z podnoszeniem jakości oferowanych gal głęboko weszliśmy także w regulację akceptowalnych zachowań osób związanych z naszą federacją. Oczywiście nie do końca jesteśmy w stanie wpłynąć na to, jak w życiu prywatnym czy w codziennej działalności internetowej zachowują się osoby prywatne, jakimi są poszczególni zawodnicy, jeśli jednak ich działalność jest związana z galami FAME, to podlega ona określonym rygorom. Jako jedyna federacja freak fight wyeliminowaliśmy z naszych programów żargon więzienny oraz mowę nienawiści. Zawodnicy, którzy nie stosują się do naszych zasad, podlegają karom finansowym oraz dyscyplinarnym. Jako jedyna federacja w Polsce zapewniamy naszym zawodnikom darmową opiekę psychologiczną i popularyzujemy profilaktykę zdrowia psychicznego.

W świetle zarzutów, które w piśmie są kierowane ogólnie wobec całej branży (przy czym w treści pada nazwa tylko naszej federacji) pragniemy zauważyć, że w żadnym z niemal 30 zorganizowanych przez nas wydarzeń nie było sytuacji, która skutkowałaby jakimkolwiek postępowaniem prowadzonym wobec FAME.

W związku z powyższym pragniemy wyrazić naszą pełną gotowość do spotkania z Panem Rzecznikiem w celu przybliżenia profilu działalności federacji FAME MMA, jak również rozmowy o możliwych działaniach na rzecz eliminacji szkodliwych społecznie zjawisk w przestrzeni internetowej. Jeśli tylko byłoby to możliwe, zapraszamy Pana Rzecznika na najbliższą galę FAME 22, tak by mógł Pan osobiście dotknąć opisywanej problematyki. Z miłą chęcią będziemy Pana gościć, pokazując nasze działania.

Z pozdrowieniami,Biuro Prasowe FAME"