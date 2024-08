Rywalka Marty Linkiewicz na FAME 22 uchodzi za najpiękniejszą w KSW. Karolina Owczarz błyszczy w internecie i poszła na całość

Artur Szpilka bez ogródek o Mamedzie Khalidovie! "Muszę to powiedzieć". Ujawnił nieznane dotąd informacje o legendzie KSW

Wszystko zaczęło się od legendarnego sparingu - Linkiewicz miała walczyć na nim z zawodniczką KSW jak równa z równą. Prawdę znają tylko nieliczni, ale na FAME 22 wszyscy zobaczą, która z nich jest lepsza. "Linkimaster" od tamtego sparingu zawsze miała z tyłu głowy nazwisko Owczarz, a ta wyśmiewała jej historię. Dla profesjonalnej zawodniczki miała to być zaledwie jedna luźna runda sparingowa i nie spodziewała się, że zrobi się o niej aż tak głośno. Tym razem nie będzie jednak mowy o zabawie - "Owca" zmierzy się z popularną freak-fighterką w K-1 w małych rękawicach na dystansie trzech rund po trzy minuty na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Aby do tego doszło, musiała podjąć spore ryzyko.

Karolina Owczarz uchodzi za najpiękniejszą w KSW. Porażka w FAME ją przekreśli

Dla walczącej w KSW od 2018 r. Owczarz będzie to pierwsza walka w innej federacji. Wcześniej 31-latka dała się poznać jako utalentowana pięściarka i piękna dziennikarka Polsatu Sport. Już podpisując kontrakt z największą zawodową organizacją MMA w Polsce, miała spore grono fanów, które stawia ją tam wśród największych gwiazd. Teraz wchodzi do szalonego świata freak-fightów, stawiając wszystko na jedną kartę. Dyrektor sportowy KSW, Wojsław Rysiewski, zapowiedział, że w razie porażki z Linkiewicz zostanie wyrzucona z federacji. Zawodniczka jest tego świadoma, ale i tak zgodziła się na walkę o wielkiej stawce. To zapowiada fantastyczne emocje!

Gala FAME 22 odbędzie się już 31 sierpnia na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. W walce wieczoru kibice zobaczą pojedynek finałowy turnieju w rzymskiej klatce, a wcześniej w klatce pojawią się także m.in.: Tomasz Adamek, Kasjusz „Don Kasjo” Życiński, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk czy Krzysztof Gonciarz. Transmisja będzie dostępna wyłącznie w PPV na stronie famemma.tv lub w Canal+ Online.