To może być koniec pięknej zawodniczki w KSW! Usłyszała nieodwołalną decyzję włodarzy, Karolina Owczarz postawiła wszystko na jedną kartę

Walka Owczarz - Linkiewicz może rzucić się cieniem na karierze zawodniczki KSW

Kiedy federacja FAME ogłosiła, że 31 sierpnia dojdzie do gali na PGE Narodowym, kibice freak fightowej organizacji mogli spodziewać się, że na karcie walk pojawi się wiele nazwisk związanych nie tylko ze światem show-biznesu i internetu, ale również związanych ze światem sportu. Jedną z zawodniczek, które zostały ogłoszone najpóźniej była Karolina Owczarz, która zmierzy się w formule K-1 z Martą Linkiewicz. O angaż 31-letniej łodzianki w federacji FAME zapytany został przez Huberta Mściwujewskiego dyrektor sportowy KSW, Wojsław Rysiewski. Okazuje się, że o ile to on sam doradzał Owczarz przyjęcie lukratywnej oferty od freak fightowej organizacji, to przy okazji ostrzegł ją, że w razie porażki może ona nie zawalczyć już więcej dla KSW, tak jak miało to miejsce w przypadku Marcina Wrzoska.

Porażka z Linkiewicz = koniec kariery w KSW

- A jak przegra, to co? Ma szansę na powrót do KSW, czy nie? - dopytywał Mściwujewski na kanale "MMA-bądź na bieżąco". - No trudno mi sobie to wyobrazić... Ale też Karolinie to powiedzieliśmy - odparł chłodno dyrektor sportowy federacji jasno dając do zrozumienia, że w momencie podpisania kontraktu z FAME, Owczarz była świadoma tego, jak można wpłynąć na jej karierę ewentualna porażka.

- Ja jej doradzałem tę walkę (...) ze względów finansowych. Jak Karolina powiedziała, że czuje się mocna i jest przekonana o tym, że wygra, to powiedziałem "to nad czym się zastanawiasz dziewczyno?!". - dodał Rysiewski ujawniając, jak wyglądała jego rozmowa z Karoliną Owczarz przed przyjęciem oferty od FAME. Podobnie wyglądała sytuacja z Marcinem Wrzoskiem, kiedy ten mierzył się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim na gali FAME 12 i po przegranej nie mógł liczyć na powrót do KSW. Gala FAME 22 na PGE Narodowym odbędzie się już w sobotę 31 sierpnia.