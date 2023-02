Aż pobledliśmy po zobaczeniu, co zrobił ze sobą "Bestia" Piechowiak! Gwiazdor FAME MMA się nie obija, potężna muskulatura

Od ostatniej walki Piotra "Bestii" Piechowiaka minął już prawie rok. Niepokonany w federacji FAME MMA kulturysta po raz ostatni mierzył się z Krzysztofem Radzikowskim podczas FAME 12 w listopadzie 2021 roku. Od tamtej pory zrobiło się o nim niewątpliwie ciszej, jednak to nie znaczy, że zniknął na dobre. "Bestia" Piechowiak zajmuje się obecnie swoimi sprawami i co jakiś czas informuje fanów, co akurat dzieje się w jego życiu, a także przekazuje, co z jego zdrowiem. Teraz pochwalił się zdjęciem, na którym pokazał, jak obecnie wygląda jego muskulatura i forma.

Tak wygląda obecnie Piotr "Bestia" Piechowiak! Gwiazdor federacji FAME MMA nie opuszcza treningów, co za forma

Brak przygotowania do kolejnej walki paradoksalnie wyszedł Piechowiakowi na dobre, bowiem mógł się on skupić w stu procentach na poprawie swojej sylwetki oraz rozbudowie muskulatury. I trzeba przyznać, że efekt zwala z nóg. Gwiazdor FAME MMA nie próżnował na siłowni, a takiej sylwetki i umięśnionego ciała oraz brzucha może zazdrościć nawet niejeden kulturysta. Sprawdźcie, jak obecnie wygląda Piotr "Bestia" Piechowiak, zaglądając do naszej galerii zdjęć poniżej!