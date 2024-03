Do pierwszej gali organizowanej przez federację CLOUT MMA w 2024 roku, a więc CLOUT MMA 4 zostały już tylko godziny. Wydarzenie, które odbędzie się w sobotę 9 marca w Atlas Arenie Łódź cieszy się olbrzymim zainteresowaniem ze strony fanów freak fightów, przede wszystkim ze względu na postacie, jakie znalazły się na karcie walk. Marcin Najman i Jacek Murański bez przerwy podnoszą atmosferę przed CLOUT MMA 4, co potwierdziło się również podczas ich programu "Roast", kiedy to "El Testosteron" wyskoczył do rywala niczym z procy. Obecność na karcie walk CLOUT MMA 4 również takich postaci, jak Daniel Omielańczuk, Lexy Chaplin, Marianna Schreiber, Paweł Jóźwiak, czy Dawid Załęcki sprawia, że wiele osób nie wyobraża sobie spędzenia sobotniego wieczoru 9 marca inaczej, niż podczas oglądania gali CLOUT MMA 4. Jedną z opcji jest wykupienie PPV.

Clout MMA 4 PPV TRANSMISJA. Clout MMA 4 gdzie oglądać TV? Clout MMA 4 PPV gdzie kupić. CLOUT MMA 4 PPV ile kosztuje? Clout MMA 4 LIVE ONLINE

TRANSMISJA NA ŻYWO z sobotniej gali CLOUT MMA 4 dostępna będzie jedynie w systemie PPV. Dostęp do wydarzenia można wykupić już od 39,99 zł i można to zrobić przy pomocy specjalnego linku "Super Expressu" - wystarczy KLIKNĄĆ TUTAJ! Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ZYWO z sobotniej gali CLOUT MMA 4.