Co za hit na Clout MMA! Federacja potwierdza walką walkę, Adam Josef wchodzi do gry!

Konrad Karwat zmaga się z poważną chorobą. Zawodnik CLOUT MMA i przyjaciel Radzikowskiego postanowił powiedzieć to publicznie

powiedział to po raz pierwszy

co dalej?

AJ Challenge na CLOUTMMA 5. AJ zmierzy się z Kacprem Błońskim i Zbigniewem Bartmanem jednego wieczoru

Czas na pierwsze ogłoszenie przed zbliżającą się galą CLOUTMMA 5. Już 8 czerwca w katowickim Spodku kibice zobaczą zestawienie, jakiego w historii freak-fightów jeszcze nie było! AJ zmierzy się w dwóch pojedynkach jednocześnie z Kacprem Błońskim i Zbigniewem Bartmanem. Bilety na CLOUTMMA 5 dostępne są na eBilet.pl.

Sześć rund stójkowej podwójnej wojny w K-1 w małych rękawicach. „The Polish American” wejdzie do klatki, by toczyć dwa niezależne od siebie trzyrundowe pojedynki z drugim nowym nabytkiem CLOUTMMA Kacprem Błońskim i dobrze znanym kibicom organizacji Zbigniewem Bartmanem.

Błoński i Bartman będą zmieniać się co rundę. Sędziowie będą punktowali oba pojedynki oddzielnie. To oznacza, że w klatce zwycięzców może być jeden lub dwóch. Takie wyzwanie wymaga nie tylko wielkiej odwagi. Konieczna będzie wytrzymałość i siła, by wytrzymać aż sześć rund przeciwko świeżym i wypoczętym przeciwnikom.

Kto wyjdzie z tego wyzwania zwycięsko? Przekonamy się już 8 czerwca w Katowicach podczas CLOUTMMA 5.

Bilety na galę dostępne są w serwisie eBilet.pl.

Karta Walk Clout MMA 5:

Main event