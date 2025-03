i Autor: FAME MMA materiały prasowe Denis Labryga - Natan Marcoń

mocno zapłacił

Denis Labryga wystartował do Marconia jak z procy! Dostał gazem po oczach. Musieli przerwać program

Prowadzący konferencję promującą FAME 25 tylko zdążyli zapowiedzieć walkę Natan Marcoń i Adrian Cios vs. Denis Labryga i kompletnie stracili panowie nad tym, co działo się na scenie. Labryga wyrwał się ochronie i powalił Natana Marconia, jednak słono za to zapłacił. Najprawdopodobniej "The Joker" psiknął mu w oczy gazem, co z jednej strony go unieszkodliwiło, ale prowadzący podjęłi decyzję o przerwie. Przez gaz łzawiący nie mogli bowiem prowadzić panelu.