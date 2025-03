Były mistrz wraca do KSW! Prawdziwy hit. Od razu zawalczy o utracony pas

Znamy pełną kartę walk FAME 25! Nie ma tam Mariusza Pudzianowskiego. Marcoń i Cios zawalczą z Labrygą

Podczas pierwszej konferencji promującej galę FAME 25 poznaliśmy pełną kartę walk kwietniowego wydarzenia i bez dwóch zdań, w Częstochowie nie zabraknie emocji. Pierwszym z szalonych pojedynków jest starcie Marcina Najmana z Wojciechem Golą. To kolejna walka częstochowskiego pięściarza z "włodarzem" - po jego starciach z Pawłem Jóźwiakiem. To jednak nie największe zaskoczenie, jakie mogą przeżyć kibice freak fightów. Olbrzymia część internautów wyczekiwała ogłoszenia Mariusza Pudzianowskiego, jednak nie doczekała tego momentu. Natan Marcoń i Adrian Cios co prawda pojawili się na scenie, ale w Częstochowie przyjdzie im się zmierzyć z kimś innym, na czym jednak nie ucierpią kibice.

Przerażające, jak wygląda twarz Tomasza Romanowskiego po demolce Piotra Kuberskiego! Zdjęcie dla ludzi o mocnych nerwach

Marcoń i Cios na karcie walk FAME 25! Ich rywalem nie jest Pudzianowski. Starcie 2 vs. 1 z Denisem Labrygą

"Kraken" i Cios po tym, jak w dwójkę zmierzyli się z Denisem Załęckim i Gracjanem Szadzińskim, teraz będą mieli okazję sprawdzić się z Denisem Labrygą. Były rywal po porażce z Michałem "Wampirem" Pasternakiem błyskawicznie wraca do klatki. Pojedynek z Marconiem i Ciosem będzie co-main eventem wydarzenia FAMe 25. W walce wieczoru zmierzą się Kamil "Taazy" Mataczyński oraz Alberto Simao.

Mariusz Pudzianowski sfotografowany z gwiazdami FAME MMA. Te zdjęcia dały wielu do myślenia

FAME 25 KARTA WALK