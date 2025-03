Marcin Najman zawalczy z Wojtkiem Golą! Szalone starcie na FAME 25. Wszyscy stali na baczność

Najman - Gola na FAME 25! Szalona walka w Częstochowie. "Cesarz" chciał Boxdela

Promocja nadchodzącej gali FAME 25 ruszyła pełną parą podczas pierwszej konferencji, która zgodnie z planem odbyła się 9 marca. Już podczas pierwszego panelu doszło do wielkich emocji, kiedy na scenie pojawił się Marcin Najman. Jego rywal z kolei wszedł na wizję w ostatniej chwili. Kiedy przedstawieni zostali już wszyscy uczestnicy pierwszego panelu, Hubert Mściwujewski i Maciej Turski - prowadzący konferencję, poprosili o powstanie wszystkich na sali i zapowiedzieli, że z Najmanem zmierzy się Wojciech Gola. Jak zaczął relacjonować "Cesarz", negocjacje z jednym z włodarzy FAME nie były zbyt łatwe.

Częstochowski pięściarz z uśmiechem na ustach wyznał, że ma plan zgładzić wszystkich włodarzy - co zaczął od pokonania Pawła Jóźwiaka. Teraz bardzo chciał zmierzyć się wreszcie z Boxdelem, jednak przedstawiono mu propozycję zawalczenia z Golą. To jednak nie było takie łatwe, bo miał on usłyszeć kilka wariantów ich walki, co jednak próbował zdementować Wojciech Gola.

Co więcej, Marcin Najman przyznał na wizji, że ich pojedynek ma odbyć się w ustalonym limicie wagowym. "Cesarz" ma wnieść na wagę przed pojedynkiem nie więcej, niż 105 kilogramów. Szybko wyśmiał to Piotr "Lizka" Lizakowski przyznając, że on wychodził do częstochowianina w wadze open.

