Mariusz Pudzianowski opublikował grafikę związaną z FAME! I ten podpis... Trzęsienie ziemi, fani aż kipią ze złości

W świetle ostatnich wydarzeń, kibice federacji FAME mogli zastanawiać się, czy kwietniowe wydarzenie, które ma odbyć się w Częstochowie w ogóle dojdzie do skutku. Ostatnie ogłoszenia organizacji jasno jednak pokazały, że plany nie uległy zmianie, a tuż przed pierwszą konferencją pojawiło się kolejne pytanie - czy Mariusz Pudzianowski zostanie ogłoszony jako jeden z bohaterów najbliższego wydarzenia. "Dominator" w ostatnich tygodniach mógł naczytać się na swój temat wiele przykrych słów, bowiem najwierniejsi fanom nie podoba się pomysł przejścia Pudzianowskiego do FAME. Po wpisie, jakie sam zainteresowany opublikował w dzień konferencji FAME 25, emocje sięgnęły zenitu. Grafika w pewien sposób promująca jego walkę 2 vs. 1 sprawiła, ze internauci nie wytrzymali.

W niedzielę 9 marca, na kilka godzin przed planowaną konferencją, Mariusz Pudzianowski opublikować grafikę, która informuje, że nieoficjalnie miałby on się zmierzyć z Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem. Do tego, w swoim stylu dodał "Cierpliwy i kamień ugotuje!!!! Góra z górą się nie zejdzie ale .........". Tyle wystarczyło, żeby internauci zaczęli wybijać mu ten pomysł z głowy.

- Po co to robisz Mariusz Pudzianowski ? W życiu liczy się coś więcej niż hajs. Honor i zasady! Nie wchodź do tego bagna z szacunku do siebie i fanów... - wypalił jeden z fanów.

- Jeśli o mnie chodzi to szkoda że p. Mariusz bierze udział w tym pato-wydarzeniu. Szkoda, ale czego człowiek nie zrobi dla kasy - dodał kolejny z mężczyzn.

- Szkoda Panie Mariuszu na chleb Pan ma a poniżać się dla takich c**t nie warte tych pieniędzy - czytamy dalej.

Ewentualny występ Pudzianowskiego w federacji FAME to wciąż jednak tylko spekulacje. Organizacja do tej pory nie zdecydowała się ogłosić, czy "Dominator" wejdzie do klatki freak fightowej organizacji i kolejnych informacji w tej sprawie możemy spodziewać się podczas pierwszej konferencji, podczas której ujawniona zostanie cała karta walk FAME 25.