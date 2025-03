Denis Labryga sponiewierał Mariusza Pudzianowskiego! Ledwo żywy obiecał, że się odegra

Eddie Hall ma walczyć z Mariuszem Pudzianowskim. Dokonał tego jako pierwszy na świecie, imponujące osiągnięcie, co za zwierzęca siła

Po tym, jak Mariusz Pudzianowski nie mógł wziąć udziału w jubileuszowej gali XTB KSW 100, mierząc się ze skutkami przetrenowania organizmu, teraz były strongman zdaje się być o krok od kolejnej walki, a rzekomy rywal "Dominatora" ujawnił już nawet, że ma mieć ona miejsce w kwietniu, na gali KSW. Pudzianowski nie ma więc przesadnie dużo czasu, na doszlifowanie formy i wylewa siódme poty na salach treningowych - i to dosłownie. Kolejne nagrania z po zakończonych ćwiczeniach pokazują krańcowo wyczerpanego gwiazdora KSW, a duży w tym udział m.in. Denisa Labrygi, który również trenuje w WCA i daje popalić "Dominatorowi". Po jednej z ostatnich sesji Mariusz z uśmiechem na ustach wyznał, że Labryga znów się do niego dorwał i dał mu niezły wycisk.

- Kilka rundek razy 5 zrobione, no i oczywiście kto się dorwał do mnie?! Labryga się dorwał, to musiał starego Pudziana przegonić. - relacjonował z trudem łapiąc powietrze "Dominator" w materiale, który pojawił się na jego profilach w mediach społecznościowych. - Labryga! Znowu żeś mnie przegonił... Ja Ci się zrewanżuję kiedyś! Poczekaj! Dobra, niejednogłośną decyzją wygrałeś dzisiaj... - dodał krzycząc na całą salę.

Samo nagranie wyraźnie pokazuje, że Pudzianowski nie miał łatwej przeprawy z gwiazdorem FAME. 48-latek z trudem łapał powietrze, a internauci w komentarzach od razu zwrócili uwagę na fakt, że podczas wdechu, "Pudzian" wydał z siebie głośny świst.

Fani Mariusza Pudzianowskiego z niecierpliwością wyczekują na oficjalne informacje o tym, gdzie były strongman stoczy swoją kolejną walkę. O ile Eddie Hall zdaje się być przekonany, że dojdzie do tego 26. kwietnia podczas gali KSW, to przed kilkoma dniami głośnym echem odbiły się plotki mówiące o tym, że "Dominator" ma stoczyć walkę 2 vs. 1 w federacji FAME.