Rywal Pudzianowskiego ogłosił datę ich walki! Szykuje się na galę KSW, ogromne zamieszanie w sprawie "Dominatora"

Fani Mariusza Pudzianowskiego już od tygodni zacierają ręce, czekając na oficjalne informacje w sprawie kolejnego pojedynku "Dominatora", jednak zamiast tego, otrzymali w ostatnich dniach informacyjny chaos. Najpierw Martin Lewandowski przekonywał w rozmowie z "TVP Sport", że negocjacje są na dobrej drodze, a Pudzian ma stoczyć dwie walki w roku, a chwilę później gruchnęły doniesienia, że były strongman ma zostać nową gwiazdą organizacji FAME, co bardzo nie spodobało się sporej części internautów. Głos w tej sprawie postanowił zabrać również Eddie Hall, z którym Pudzianowski jest łączony od dłuższego czasu. Okazuje się, że szykuje się on na walkę z "Dominatorem" w KSW.

Hall niespodziewanie opublikował na swoim kanale YouTube film podsumowujący jego ostatnie tygodnie, w których robi wszystko, aby dobrze przygotować się do pojedynku właśnie z byłym strongmanem. "Trening do walki z Mariuszem Pudzianowskim - 26 kwietnia @KSW" - napisał w tytule materiału Hall, od razu ujawniając informacje o tym, gdzie i kiedy ma dojść do starcia z "Dominatorem".

Atmosferę podgrzał również sam Pudzianowski, który niedługo później postanowił opublikować w swoich mediach społecznościowych fragment artykułu odnoszącego się do sprawy.

Internauci, którzy w ostatnich dniach byli niezwykle uszczypliwi dla Pudzianowskiego, po tych informacjach znów dali mu do zrozumienia, że bardziej chcą go oglądać w organizacji KSW, a doniesienia o walce z Hallem na kwietniowej gali uznali za "normalne wieści".