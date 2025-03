Mariusz Pudzianowski zabrał głos w sprawie walki w FAME?! Tajemnicze słowa legendy sportu. Zawalczy we freakach?

Mariusz Pudzianowski zawalczy w FAME? Jest komentarz „Pudziana”

Mariusz Pudzianowski ma zostać nowym zawodnikiem FAME MMA. Taką informację na swoim profilu na „X” przekazał ostatnio dziennikarz „Wirtualnej Polski” Artur Mazur. Wody w usta w tej sprawie nabrał dyrektor sportowy KSW, Wojsław Rysiewski. W rozmowie w „Klatka po klatce” przyznał, że on sprawami Pudzianowskiego się nie zajmuje. - Nic mi na ten temat nie wiadomo. Od zawsze sprawami Mariusza w KSW zajmował się Martin. Odsyłam do niego – uciął momentalnie temat.

Dziennikarz był jednak pewny swoich informacji. - Brzmi to dość dziwnie, ale to się dzieje. Mariusz Pudzianowski za chwilę ma zostać zawodnikiem Fame i stoczyć pojedynek jeden na dwóch – napisał wprost.

Do tej pory Pudzianowski milczał w tej sprawie i nie zabierał głosu. Wszystko wskazuje na to, że zrobił to po raz pierwszy w sobotni wieczór. Opublikował na swoich mediach społecznościowych wymowny post. I choć nie napisał wprost o federacji FAME, to fani są przekonani, że w ten sposób skomentował medialne plotki.

Pudzianowski w FAME? „Teraz widzę, ile jest...”

Mariusz Pudzianowski opublikował wideo w świątecznym stroju, przyznając, że jest już po mocnych treningach. Uwagę fanów przykuł przede wszystkim opis. Kibice są pewni, że to nawiązanie do burzy, która wywiązała się w sieci.

- Starczy na dziś!!!! Auuuuu ale dam radę!!!!!! Ps: nic nie powiedziałem odnośnie pewnej sprawy !!!! I patrzac co się pisze itd. Teraz widzę ile jest .................... - napisał Pudzianowski (pisownia oryginalna).

Reakcja kibiców była natychmiastowa. Wielu fanów pisało, że pojedynek w FAME nie jest mu potrzebny. Inni stwierdzili jednak, że to jego życie. - Mariusz, nie przejmuj się tym, co ludzie piszą. Ty już osiągnąłeś wszystko w sporcie, zapisałeś się w historii jako legenda. Teraz możesz się tylko bawić i czerpać z tego, co wypracowałeś przez lata – napisał jeden z fanów.