Taazy zawalczy na FAME 25! Na tę walkę czekali wszyscy. Grzmoty gwarantowane

Federacja FAME powoli odkrywa karty najbliższej gali FAME 25, która 5 kwietnia odbędzie się w Częstochowie. Właśnie poznaliśmy kolejne zestawienie. Alberto "Afrykańska Maczeta" Simao zawalczy z Kamilem "Taazym" Mataczyńskim. To walka, na którą czekało wielu fanów, więc emocji z pewnością nie zabraknie! Już w sierpniu 2024 roku w przestrzeni medialnej sporo mówiło się o konflikcie "Taazy’ego" z braćmi Simao. Na gali FAME: The Freak Mataczyński zawalczył z Jose "Josefem Bratanem" Simao. Teraz jednak przyszedł czas, aby to Alberto stanął twarzą w twarz w klatce z pogromcą brata.

Przed ostatnią galą FAME 24: Underground "Taazy" zachorował, a zamiast niego do drabinki turniejowej dołączył właśnie Alberto, który wygrał później cały turniej. To wszystko dodaje tej rywalizacji kolorytu, ponieważ dojdzie do konfrontacji dwóch zwycięzców turniejów - Mataczyński wygrał wielki turniej na gali FAME 22: Ultimate na stadionie PGE Narodowym.

"Taazy" wciąż jest niepokonany. Najpierw pokonał trzech rywali w wielkim turnieju na gali FAME 22, dzięki czemu został milionerem oraz zdobył ogromną sławę. Następnie wygrał z Josefem Bratanem i na gali FAME 23 z Adamem „AJ-em” Josefem. W dorobku ma też zwycięstwa w organizacji PRIME MMA z Robertem Pasutem i Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim.

Alberto z pewnością jest na wznoszącej fali po swoim wielkim triumfie na gali FAME 24: Underground. Jego spektakularny nokaut na Oskarze Wierzejskim obiegł cały internet. Czy to wystarczy, aby "Taazy" podczas gali FAME 25 pierwszy raz we freak-fightach uznał wyższość rywala? Aby zobaczyć te oraz inne pojedynki na żywo kup bilet na stronie eBilet.pl.

