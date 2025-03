i Autor: AKPA

Forma Najmana

Przecieraliśmy oczy ze zdumienia po zobaczeniu formy Marcina Najmana. Cesarz porównał się do... Mariusza Pudzianowskiego. Wystarczył tydzień

RoSz 13:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Marcin Najman to gwiazda polskich freak fightów. "Cesarz" często zabiera głos za pomocą mediów społecznościowych w różnej tematyce od sportowej, po rozrywkową, a kończąc na politycznej. Tym razem "El Testosteron" pochwalił się swoją formą po tygodniowym treningu i porównał to do zdjęcia, na którym pojawili się: Mariusz Pudzianowski, Denis Labryga oraz Przemek "Sequento" Skulski.