Powrót do przeszłości

Tyle zarobił Mariusz Pudzianowski za walkę z Marcinem Najmanem! Szokująca kwota, kropla w morzu

11 grudnia 2009 roku doszło do wielkiego starcia pomiędzy Mariuszem Pudzianowski, a Marcinem Najmanem. Do tej pory uważa się, że ten pojedynek zapoczątkował freak fighty w Polsce. Wówczas "Pudzian" był chwile po zakończeniu kariery strongmana i jego gabaryty mogły budzić respekt. Najbardziej szokujący jest fakt, ile zarobił za walkę z Najmanem utytułowany sportowiec. W perspektywie czasu to wynagrodzenie było bardzo małe.