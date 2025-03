Pudzianowski pozował do zdjęć z gwiazdami FAME. Fani od razu przypuścili domysły

Informacje sugerujące, że Mariusz Pudzianowski niedługo ma stoczyć swoją kolejną walkę nie w KSW, a w federacji FAME sprawiły, że fani byłego siłacza podzielili się na dwa obozy - zwolenników i przeciwników tego pomysłu. Tej drugiej grupie w freak fightowej organizacji przeszkadza przede wszystkim otoczka, jaka ma miejsce przy promocji kolejnych wydarzeń. Były siłacz wreszcie postanowił zabrać głos w tej sprawie zdradzając, że już za kilka dni wszystko stanie się jasne i ujawni, jakie są jego plany na przyszłość. Zanim jednak do tego doszło, "Dominator" postanowił - jak ma to w zwyczaju, podzielić się kilkoma zdjęciami z treningów. Uwagę internautów przykuwa przede wszystkim to, z kim Pudzianowski zapozował do zdjęć.

Mariusz Pudzianowski sfotografowany z gwiazdami FAME MMA. Te zdjęcia dały wielu do myślenia

Po skończonym treningu zapasów w WCA Fight Team, Mariusz Pudzianowski postanowił opublikował kilka zdjęć ze swoimi kolegami z klubu. Na fotografiach znaleźć możemy m.in. Jana Błachowicza, jednak uwagę internautów przykuli przede wszystkim Denis Labryga oraz Sequento, który walczą w federacji FAME.

Fani błyskawicznie powiązali obecność tych zawodników na zdjęciu z potencjalnym transferem Pudzianowskiego do freak fightowej organizacji. - Super jesteś, tylko się nie sprzedaj - grzmi jeden z mężczyzn w sekcji komentarzy.

- Pudzian się oswaja z towarzystwem - dodał kolejny z internautów.

Jeszcze niedawno jeden z szefów KSW, Martin Lewandowski informował, że Mariusz Pudzianowski miałby stoczyć swoją walkę z Eddim Hallem. Starcie miałoby się odbyć w kwietniu. Plotki o przejściu "Pudziana" do FAME MMA sugerują z kolei, że miałby on zmierzyć się w walce 2 vs. 1, najpewniej z Natanem Marconiem i Adrianem Ciosem.