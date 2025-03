Tyle za walkę w FAME zarobi dziewczyna Denisa Załęckiego. „Bad Boy” zdradził szczegóły! Ogromna kwota

Eddie Hall ma walczyć z Mariuszem Pudzianowskim. Dokonał tego jako pierwszy na świecie, imponujące osiągnięcie, co za zwierzęca siła

Dziewczyna Denisa Załęckiego zarobi fortunę za walkę w FAME 25

Denis Załęcki to jeden z bohaterów zbliżającej się gali FAME 25: Revolution. „Bad Boy” zmierzy się ze swoim wielkim wrogiem Filipem Bątkowskim. W tle rozgrywa się ostry konflikt obyczajowy. Co ciekawe, w drugim zestawieniu pojawi się Sandra, życiowa partnerka Załęckiego. „Bad Girl” przez freak-fighty przeżywała bardzo trudny czas. Mimo to, zdecydowała się na stoczenie pojedynku.

Przed walką para udzieliła pierwszego wywiadu. W rozmowie z Hubertem Mściwujewskim „Bad Boy” przyznał wprost, że najtrudniejsze jest już za nimi. Pojedynek dla Sandry ma być jej zabezpieczeniem na przyszłość. Według informacji ujawnionych przez Załęckiego, jego dziewczyna może liczyć na wielkie wynagrodzenie.

- Trzeba zrobić z tego pieniądz. Różnie w życiu bywa, czy będziemy razem czy nie w przyszłości. Przynajmniej będzie miała zabezpieczenie. Trzeba wziąć kredyt, żeby kupić mieszkanie. A tak po walce kupi je sobie i nie będzie musiała wracać jak większość dziewczyn do rodziców, czy się k****ć – mówił Denis Załęcki podczas wywiadu z „MMA Bądź na bieżąco”.

FAME 25: Kto walczy na gali?

Gala FAME 25: Revolution odbędzie się 5 kwietnia w Hali Sportowej w Częstochowie. W dwóch pojedynkach zmierzą się pary – Denis Załęcki i Sandra pobiją się z Filipem Bątkowskim i Magdaleną „Angel” Loskot. W trzecim ogłoszonym starciu Kamil „Taazy” Mataczyński zmierzy się z Alberto „Afrykańską Maczetą” Simao.