Dogłębnie prześwietliliśmy Mameda Khalidova. Te liczby robią gigantyczne wrażenie, niezaprzeczalne dowody

Nagranie z Tomaszem Adamkiem rozłoży was na łopatki. Zobaczcie tylko, co wyprawia. Khalidov mógł się jedynie uśmiechnąć

Gala XTB KSW Epic na pewno wiąże się z ogromną dawką emocji. Starsi, jak i młodsi fani sportów walki nie mogą się doczekać walki dwóch światów, czyli legendarnego zawodnika MMA z legendarnym pięściarzem. Mowa oczywiście o potyczce Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem. Co do ostatecznego werdyktu tej walki zdania są mocno podzielone, warto przypomnieć, że walka odbędzie się na trochę zmienionych zasadach boksu, czyli rund będzie sześć, a każda z nich odbędzie się na dystansie trzech minut. Ponadto obaj zawodnicy zdecydowali się na duże rękawice, a całe zajście będzie miało miejsce w oktagonie. 43-latek w przeszłości zaskakiwał swoją zwinnością, sprytem oraz szybkością w wielu walkach, z czym przyjdzie się zmierzyć Adamkowi.

Mamed Khalidov może sprawić wiele problemów Tomaszowi Adamkowi! Kibice byli świadkami wielu ekwilibrystycznych akcji w wykonaniu 43-latka

Khalidov przez całą swoją karierę stawał naprzeciwko wielu trudnych rywali. 43-latek zwyciężał z takimi zawodnikami jak: Scott Askham, Michał Materla, Roberto Soldić, Tomasz Narkun i wielu innych. Częściej to legenda KSW wychodziła zwycięsko z oktagonu, co wskazują statystyki. Khalidov w swojej karierze stoczył 47 walk zawodowych z czego 37 razy wygrywał, ponadto zanotował 17 nokautów, 16 poddań rywali, a czterokrotnie to sędziowie wskazywali triumf Mameda. Fighter z polskim obywatelstwem ośmiokrotnie musiał uznać wyższość przeciwników, a dwa pojedynki zakończyły się remisem.

Najszybszym poddaniem Khalidov popisał się w walce z Jamesem Irvinem - 33 sekundy. Podczas gali MMA Sport 2 przeciwnik 43-latka - Adam Skupień padł na deski po jego kopnięciu w piątek sekundzie!

Jeśli mowa o najbliższej walce w boksie to legenda KSW popisała się znakomitym trafieniem prawym prostym w 1:55 pierwszej rundy, podczas walki z Rodneyem Wallacem na hali KSW 19. Adamek jeśli chce wygrać musi uważać na nieobliczalne ciosy Khalidova. Szykują się wielkie emocje.