Don Kasjo bez ogródek o Natanie Marconiu! Wypalił błyskawicznie przed PRIME MMA 9. "Ile można?!"

Trwa wielkie odliczanie do kolejnej gali organizowanej przez federację PRIME SHOW MMA. Już 3 sierpnia w Hali Orbita we Wrocławiu odbędzie się gala PRIME MMA 9, gdzie w klatce pojawią się m.in. Paweł Jóźwiak, Jacek Murański, Ewa Brodnicka, "Kaczor BRS", czy "Laluna". Na kilka dni przed samym wydarzeniem freak fightowa organizacja postanowiła dodać kolejne nazwisko do karty walk i postawiła na zawodnika, który niejednokrotnie wzbudzał olbrzymie emocje i kontrowersje - Natana Marconia. Na temat zaangażowania "Boga Estetyki" miał okazję wypowiedzieć się włodarz organizacji, Kasjusz Życiński, który pojawił się w studiu Koloseum "Super Expressu". Don Kasjo wprost ocenił, że Marcoń powinien więcej pokazywać już w samych walkach, a nie tylko na konferencjach, co bez dwóch zdań podniesie jego wartość jako zawodnika.

- Fajnie, że dołożył to tego treningi. Dzięki temu raczej chętniej będziemy go brać na kolejne walki, bo tak to raczej by był spadek powoli. Ile można krzyczeć, a nic nie robić w oktagonie lub ringu?! - dopytywał retorycznie Życiński skupiając się na tym, że walki Natana odbiegają poziomem od tego, co sam zawodnik pokazuje podczas konferencji i programów.

Sonda Kto wygra walkę Don Kasjo - Tomasz Adamek Don Kasjo Tomasz Adamek

Gala PRIME MMA 9 już 3 sierpnia w Hali Orbita. Rywal Natana Marconia na razie nie został ogłoszony. W walce wieczoru nadchodzącego wydarzenia "Kaczor BRS" zmierzy się z "Rafonixem". Chwilę przed nimi w klatce zameldują się m.in. "Daniel Magical" i Tomasz Olejnik, Paweł Jóźwiak i Jacek Murański, Ewa Brodnicka, czy "Laluna".