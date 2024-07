Aż ciężko uwierzyć, kto wraca do freak-fightów! Kontrowersyjny zawodnik został ogłoszony przez Prime, odpalili prawdziwą bombę

Będziemy świadkami bardzo ciekawego powrotu do freak-fightów! Natan Marcoń będzie jedną z gwiazd nadchodzącej federacji Prime MMA! Kontrowersyjny twórca został właśnie ogłoszony przez organizację, która jednak nie podała, kto będzie rywalem influencera!

Natan Marcoń wraca do freak-fightów. Jest ogłoszenie federacji!

O tym, że Natan Marcoń wróci do freak-fightów mówiło się już od pewnego czasu. Jednakże żadna z federacji nie ogłosiła influencera, aż do teraz. Prime MMA ogłosiło na swoich mediach społecznościowych, że twórca pojawi się na wydarzeniu federacji. Jak na razie nie znamy rywala gwiazdy, ale na Instagramie czytamy, że zostanie on ogłoszony już bardzo niebawem.

-Słyszysz słowa DYMY i FREAKI, więc nasuwa się prosta odpowiedź - MARCOŃ. Uwielbiamy Was zaskakiwać i dawać show, jakiego jeszcze nie było, więc nie mogło na karcie walk zabraknąć wisienki na torcie! Już 3 sierpnia BÓG ESTETYKI zawalczy we Wrocławiu w Hali Orbita. Zapewniamy Was, że to będzie dosłownie #GRA, o której nie będziecie mieli pojęcia, a jego przeciwnika poznacie już na dniach. Zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno, bo zbliżająca się konferencja może przejść do historii FREAKÓW! - piszą włodarze Prime MMA na swoich mediach społecznościowych.

- Natan ma mocne aspiracje, aby być najlepszym i dołączyć do UFC. Teraz warto sobie zadać pytanie: czy jest w stanie ktokolwiek stanąć mu na drodze i pozbawić go marzeń - czytamy na mediach społecznościowych federacji.