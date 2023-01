Dramat polskiego zawodnika UFC! Fatalna kontuzja, wypada z walki na wielkiej gali

Marcin Wrzosek stanowczo o "liściu" Denisa Załęckiego na Piotrze Szelidze. Porównał go do Maradony

Coraz więcej Polaków trafia do organizacji UFC. Jednym z tych, który podpisał kontrakt z największą organizacją świata jest Michał Figlak. Na co dzień mieszkający w Wielkiej Brytanii zawodnik miał wejść do klatki na gali UFC 286, która odbędzie się w Londynie. Niestety, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nie będzie to możliwe. Na drodze wielkich marzeń polskiego zawodnika stanęła kontuzja. I to bardzo poważna!

Fatalna kontuzja polskiego zawodnika UFC. Figlak wypada z walki

Gala UFC 286 odbędzie się w Londynie już w połowie marca. Jednym z pojedynków miała być walka Michała Figlaka. Ten jednak doznał groźnego urazu kolana, który wykluczy go z treningów i walk na dłuższy czas.

- Nie będę walczył na UFC 286 w Londynie. Przez kontuzję kolana muszę się wycofać z walki. Mam kompletnie zerwane wiązadło ACL, uszkodzona łękotka kolana i przesunięty piszczel. Zamierzam to naprawić i wrócić jak najszybciej do klatki. Dzięki za wsparcie - napisał Figlak na Instagramie.

Michał Figlak miał zmierzyć się na gali UFC 286 w Londynie z debiutującym w tej organizacji Chrisem Duncanem. 29-latek walczył dla Bellatora, wygrywając trzy pojedynki. Duncan pokonał m.in. Mateusza Piskorza. Jego aktualny bilans to 9-1.

